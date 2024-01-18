Сантьяго Бернабеу прийматиме матч НФЛ у 2025 році

Джерело - Relevo.
У 2025 році у столиці Іспанії Мадриді відбудеться матч НФЛ.
Про це повідомляє Relevo.
Представники НФЛ вибирали між двома стадіонами: Сантьяго Бернабеу, де грає Реал, та Метрополітано – домашньою ареною Атлетико.
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У лізі були в захваті від обох стадіонів. Вибір на користь стадіону Реала був зроблений через те, що він розташований у центрі міста.
НФЛ, окрім самого матчу, проводитиме різноманітні заходи. Через це було вирішено, що вони привертатимуть більшу увагу жителів та гостей міста, якщо гра пройде на Бернабеу.
До цього в Іспанії не проводили матчі НФЛ. Точна дата матчу та його учасники поки що невідомі.
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