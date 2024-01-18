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Сантьяго Бернабеу прийматиме матч НФЛ у 2025 році

НФЛ, окрім самого матчу, проводитиме різноманітні заходи
Сьогодні 17:38 174 0
Сантьяго Бернабеу прийматиме матч НФЛ у 2025 році
#НФЛ, #Реал Мадрид, #Сантьяго Бернабеу

Джерело - Relevo.

У 2025 році у столиці Іспанії Мадриді відбудеться матч НФЛ.

Про це повідомляє Relevo.

Представники НФЛ вибирали між двома стадіонами: Сантьяго Бернабеу, де грає Реал, та Метрополітано – домашньою ареною Атлетико.

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У лізі були в захваті від обох стадіонів. Вибір на користь стадіону Реала був зроблений через те, що він розташований у центрі міста.

НФЛ, окрім самого матчу, проводитиме різноманітні заходи. Через це було вирішено, що вони привертатимуть більшу увагу жителів та гостей міста, якщо гра пройде на Бернабеу.

До цього в Іспанії не проводили матчі НФЛ. Точна дата матчу та його учасники поки що невідомі.

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