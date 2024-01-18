Салернітана зацікавлена у підписанні Боатенга

Джерело - Чемпіон.
Салернітана зацікавлена у підписанні центрального захисника Жерома Боатенга.
Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.
Клуб вже розпочав перемовини з 35-річним німцем. Очікується, що фінальне рішення буде у четвер, 18 січня.
Керівництво Салернітани впевнене в угоді, вони хочуть підсилити лінію оборони для боротьби за виживання.
Команда йде останньою в чемпіонаті після 20 турів, до безпечної зони – 6 очок.
Раніше повідомлялося, що 36-річний Кандрева може повернутися в Лаціо.