Салернітана зацікавлена у підписанні Боатенга

Жером Боатенг може перейти у Салернітану

Джерело - Чемпіон.

Салернітана зацікавлена у підписанні центрального захисника Жерома Боатенга.

Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

Клуб вже розпочав перемовини з 35-річним німцем. Очікується, що фінальне рішення буде у четвер, 18 січня.

Керівництво Салернітани впевнене в угоді, вони хочуть підсилити лінію оборони для боротьби за виживання.

Команда йде останньою в чемпіонаті після 20 турів, до безпечної зони – 6 очок.

Раніше повідомлялося, що 36-річний Кандрева може повернутися в Лаціо.