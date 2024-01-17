Тоуні: Очевидно, що я хочу грати за топ-клуб та боротися за титули

Нападник Брентфорда Айвен Тоуні хоче грати за топ-клуб та боротися за титули.

Про це він розповів після закінчення своєї дискваліфікації.

"Очевидно, що я хочу грати за топ-клуб і боротися за титули. Якщо якийсь клуб заплатить правильні гроші... хто знає. У січні чи будь-який інший відповідний час – я буду готовий. Зараз я хочу грати та насолоджуватися цим", - сказав Тоуні