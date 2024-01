Тоуні: Очевидно, що я хочу грати за топ-клуб та боротися за титули

Нападник Брентфорда Айвен Тоуні хоче грати за топ-клуб та боротися за титули.

Про це він розповів після закінчення своєї дискваліфікації.

🚨⚪️🔴 Ivan Toney on his future: “It's obvious I want to play for a top club and fight for titles, yes”.



“If a club was to pay the right money… then, who knows. January or whenever is right time, I’ll be ready”.



“I want to enjoy and play now”, told Sky Sports. pic.twitter.com/41lCzeePla