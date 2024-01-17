Тоуні: Очевидно, що я хочу грати за топ-клуб та боротися за титули

Джерело - Чемпіон.
Нападник Брентфорда Айвен Тоуні хоче грати за топ-клуб та боротися за титули.
Про це він розповів після закінчення своєї дискваліфікації.
"Очевидно, що я хочу грати за топ-клуб і боротися за титули. Якщо якийсь клуб заплатить правильні гроші... хто знає. У січні чи будь-який інший відповідний час – я буду готовий. Зараз я хочу грати та насолоджуватися цим", - сказав Тоуні
🚨⚪️🔴 Ivan Toney on his future: “It's obvious I want to play for a top club and fight for titles, yes”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2024
“If a club was to pay the right money… then, who knows. January or whenever is right time, I’ll be ready”.
“I want to enjoy and play now”, told Sky Sports. pic.twitter.com/41lCzeePla
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