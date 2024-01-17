Форвард Брентфорда відбув 8-місячну дискваліфікацію

Джерело - Чемпіон.
Завершився термін дискваліфікації форварда Брентфорда Айвена Тоуні.
У травні 2023 року нападник отримав 8-місячну дискваліфікацію за порушення правил ставок.
Гравець дотепно повідомив про це у соцмережах, виклавши GIF-ку із підписом "Вільний".
Нагадаємо, Тоуні був відсторонений від футболу на 8 місяців за протиправні ставки. Окрім відсторонення, Тоуні оштрафували на 50 тисяч фунтів стерлінгів і попередили про неприпустимість подальших порушень Правил ставок FA.
Наступний матч команда Єгора Ярмолюка зіграє 20 січня проти Ноттінгем Форест.
January 17, 2024