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Форвард Брентфорда відбув 8-місячну дискваліфікацію

Айвен Тоуні нарешті зможе повернутись до футболу.
Сьогодні 15:23 214 0
Форвард Брентфорда відбув 8-місячну дискваліфікацію
#Брентфорд, #Айвен Тоуні

Джерело - Чемпіон.

Завершився термін дискваліфікації форварда Брентфорда Айвена Тоуні.

У травні 2023 року нападник отримав 8-місячну дискваліфікацію за порушення правил ставок.

Гравець дотепно повідомив про це у соцмережах, виклавши GIF-ку із підписом "Вільний".

Нагадаємо, Тоуні був відсторонений від футболу на 8 місяців за протиправні ставки. Окрім відсторонення, Тоуні оштрафували на 50 тисяч фунтів стерлінгів і попередили про неприпустимість подальших порушень Правил ставок FA.

Наступний матч команда Єгора Ярмолюка зіграє 20 січня проти Ноттінгем Форест.

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