Атлетико не робитиме коридор пошани для Реала

Сімеоне розповів про можливий коридор пошани для Реала

Джерело - Чемпіон.

Гравці Атлетико не будуть влаштовувати коридор пошани для футболістів Реала, які кілька днів тому виграли Суперкубок Іспанії.

Про це заявив головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне.

"Ми поважаємо Реал, але ще більше поважаємо наших вболівальників", — сказав 53-річний аргентинець.

🗣 "Nuestra decisión no cambiará con respecto a la del año pasado. La afición siempre está por delante".



🚨 Simeone responde a @inakivdl y confirma que NO habrá pasillo.



➡️ Ya lo adelantó @Belen_Boli pic.twitter.com/EgAlllNxo0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 17, 2024

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