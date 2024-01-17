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Атлетико не робитиме коридор пошани для Реала

Сімеоне розповів про можливий коридор пошани для Реала
Сьогодні 17:53 297 0
Атлетико не робитиме коридор пошани для Реала
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Суперкубок Іспанії, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Гравці Атлетико не будуть влаштовувати коридор пошани для футболістів Реала, які кілька днів тому виграли Суперкубок Іспанії.

Про це заявив головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне.

"Ми поважаємо Реал, але ще більше поважаємо наших вболівальників", — сказав 53-річний аргентинець.

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