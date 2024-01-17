Хаві розповів, коли покине Барселону

Головний тренер Барселони Хаві впевнений, що підопічні підтримують його.

Про це іспанський фахівець розповів поратлу Sport.es.

"У той день, коли гравці перестануть підтримувати мене, я зберу свої речі та поїду додому. Поразки у фіналі, особливо від Реала завдають болю і тиснуть. Але команда сильна, гравці вірять у наш проєкт. Це правда, що днями ми зіграли дуже погано, але ми хочемо виправити ситуацію та повторити успіх минулого сезону.