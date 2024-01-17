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Хаві розповів, коли покине Барселону

Хаві прокоментував складнощі в команді
Сьогодні 17:02 323 0
Хаві розповів, коли покине Барселону
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Sport.es.

Головний тренер Барселони Хаві впевнений, що підопічні підтримують його.

Про це іспанський фахівець розповів поратлу Sport.es.

"У той день, коли гравці перестануть підтримувати мене, я зберу свої речі та поїду додому. Поразки у фіналі, особливо від Реала завдають болю і тиснуть. Але команда сильна, гравці вірять у наш проєкт. Це правда, що днями ми зіграли дуже погано, але ми хочемо виправити ситуацію та повторити успіх минулого сезону.

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У перший рік метою було четверте місце, але ми стали другими. Минулого року метою була перемога в чемпіонаті Іспанії, але ми виграли ще й Суперкубок. Цього сезону стоїть завдання вигравати титул. Ми вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів, і не дивлячись на поразку в Суперкубку, ми близькі до успіху", – сказав Хаві.

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