Шевченко: Головне завдання – повернути довіру до УАФ

Кандидат у президенти УАФ побував у Львові

Джерело - Чемпіон.

Кандидат на посаду президента УАФ Андрій Шевченко хоче повернути довіру уболівальників.

Про це розповів сам футболіст.

"Обговорили наше головне завдання — розвивати український футбол попри повномасштабну війну та повернути до асоціації довіру українських вболівальників. Дякую всім, хто долучився до діалогу, за спільне бачення. Опрацьовуємо озвучені питання, завершуємо роботу над стратегією, рухаємося далі. Наступна зустріч у Києві", – розповів Шевченко.

Нагадаємо, що позачерговий Конгрес УАФ, на якому Шевченко буде обраний президентом Асоціації, відбудеться у Києві 25 січня.