Брентфорд з Ярмолюком поступився Вулвергемптону: результати матчів Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1/32 фіналу Кубка Англії.
Це були перегравання зустрічей, які закінчилися внічию.
Кубок Англії
1/32 фіналу, 17 січня
Вулвергемптон – Брентфорд 3:2 (1:1, 1:1)
Голи: 0:1 - 13Коллінз, 1:1 - 36 Семеду, 1:2 - 52 Мопе, 2:2 - 72 Фрейзер, 3:2 - 105+5 Кунья (п)
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відіграв два додаткових тайми.
Болтон – Лутон 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 11 Чарльз, 1:1 - 15 Чонг, 1:2 - 57 Огбене
Бірмінгем – Галл 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Еєнга-Локіло, 1:1 - 66 Стенсфілд, 2:1 - 90+3 Мійосі
Бристоль Сіті – Вест Гем 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 3 Конвей
Істлі – Ньюпорт 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 3 Вілдіг, 1:1 - 48 Маккаллум, 1:2 - 60 Кларк, 1:3 - 79 Еванс