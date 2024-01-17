Брентфорд з Ярмолюком поступився Вулвергемптону: результати матчів Кубка Англії

Результати матчів Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/32 фіналу Кубка Англії.

Це були перегравання зустрічей, які закінчилися внічию.

Кубок Англії

1/32 фіналу, 17 січня

Вулвергемптон – Брентфорд 3:2 (1:1, 1:1)

Голи: 0:1 - 13Коллінз, 1:1 - 36 Семеду, 1:2 - 52 Мопе, 2:2 - 72 Фрейзер, 3:2 - 105+5 Кунья (п)

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відіграв два додаткових тайми.

Болтон – Лутон 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Чарльз, 1:1 - 15 Чонг, 1:2 - 57 Огбене

Бірмінгем – Галл 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Еєнга-Локіло, 1:1 - 66 Стенсфілд, 2:1 - 90+3 Мійосі

Бристоль Сіті – Вест Гем 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 3 Конвей

Істлі – Ньюпорт 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Вілдіг, 1:1 - 48 Маккаллум, 1:2 - 60 Кларк, 1:3 - 79 Еванс