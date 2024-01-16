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Роботу системи VAR можуть призупинити через судовий позов

Сьогодні 23:11 335 0
Роботу системи VAR можуть призупинити через судовий позов

Джерело - sport.ua.

Використання системи відеодопомоги арбітра VAR у всьому світі може бути призупинене через судовий позов.

Про це повідомляє Marca.

Франсіско Лопес із Мадриду подав судовий позов проти Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) та ФІФА. Він вважає себе автором технології VAR та звинувачує футбольну владу у використанні його ідеї. Лопес 7 років намагався досягти визнання від RFEF та ФІФА, але зазнав невдачі та звернувся до суду.

Франсіско Лопес розповів: "Система VAR була проектом під назвою "Футбол XXI століття". Все було зареєстровано. Назва – єдине, що вони змінили. Система створена на основі мого проекту. У 1999 році я запатентував ідею в Генеральному реєстрі інтелектуальної власності, а VAR зареєстрували у 2006 році".

Довгий час Франсіско Лопес намагається досягти визнання себе автором системи. Він має документи, що підтверджують реєстрацію в реєстрі інтелектуальної власності. Франциско стверджує, що неодноразово пропонував ФІФА свою технологію: "Перший лист я відправив їм у 1997 році. Потім я це робив щорічно до 2007 року. Я підтримував постійний зв'язок із колишнім арбітром Хосе Марією Гарсією Арандою, правою рукою Вільяра у ФІФА та одним із головних суддів ФІФА".

Невдовзі суд вирішить, чи призупинити використання системи VAR як запобіжний захід. Крім того, Франсіско Лопес вимагає 300 млн євро від RFEF і ФІФА.

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