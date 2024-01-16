Гармаш залишив хорватський клуб

Джерело - Чемпіон.

33-річний український півзахисник Денис Гармаш залишив розташування Осієка.

Про це повідомляє пресслужба хорватського клубу.

Угода розірвана за взаємною згодою сторін.

Гармаш виступав за Осієк з вересня 2023 року. Тоді він перейшов до хорватської команди на правах вільного агента з Динамо. За цей період півзахисник провів лише чотири матчі.

Також нещодавно з'явилася інформація, що хавбек, з великою ймовірністю, продовжить кар'єру у Металісті 1925, який нещодавно прийняв Віктор Скрипник.