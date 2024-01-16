Гармаш залишив хорватський клуб

Джерело - Чемпіон.
33-річний український півзахисник Денис Гармаш залишив розташування Осієка.
Про це повідомляє пресслужба хорватського клубу.
Угода розірвана за взаємною згодою сторін.
Гармаш виступав за Осієк з вересня 2023 року. Тоді він перейшов до хорватської команди на правах вільного агента з Динамо. За цей період півзахисник провів лише чотири матчі.
Також нещодавно з'явилася інформація, що хавбек, з великою ймовірністю, продовжить кар'єру у Металісті 1925, який нещодавно прийняв Віктор Скрипник.
Denys Garmash više nije igrač NK Osijek. Denys, sretno u nastavku karijere. ⚪️🔵 pic.twitter.com/D2qdKm7mgE— NK Osijek (@nkosijek) January 16, 2024