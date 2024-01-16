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Шахтар відправить півзахисника в оренду до Сербії

Сьогодні 21:56 168 0
Шахтар відправить півзахисника в оренду до Сербії
#Шахтар

Джерело - sport.ua.

Донецький Шахтар віддасть в оренду у Партизан свого півзахисника Деніля Кастільйо. 

Про це повідомляє Telegraf.rs.

Оренда буде розрахована на рік. На 19-річного еквадорця розраховують як на заміну Крістіану Белічу, якого продали в АЗ Алкмаар.

Головним тренером Партизана є колишній гравець Шахтаря Ігор Дуляй. Саме завдяки його зв'язкам цей трансфер став можливим - у Шахтаря було ще три пропозиції щодо Кастільйо від інших клубів.

Кастільйо перейшов до Шахтаря влітку минулого року. У першій частині сезону взяв участь лише в 6 матчах і провів на полі сумарно 41 хвилину.

Раніше Траоре повернувся у розташування Шахтаря.

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