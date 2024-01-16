Олександрія вирушила на збори до Туреччини

Ротань взяв 30 футболістів

16 січня Олександрія клубним автобусом узяла курс на Молдову, звідки й вирушить до турецької Анталії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У розпорядженні тренерського штабу Руслана Ротаня на зимових зборах будуть такі гравці:

Голкіпери: Віктор Долгий, Георгій Єрмаков, Микита Шевченко, Роман Шерехора Захисники: Антон Кравченко, Роман Савченко, Сергій Логінов, Даніл Скорко, Олександр Мартинюк Півзахисники: Ярослав Базаєв, Олександр Бєляєв, Альвіна Хуан Безерра, Данііл Ващенко, Рейс Насіменто Джуніор Джевані, Іван Калюжний, Владислав Калітвінцев, Кирило Ковалець, Юрій Копина, Денис Костишин, Артем Кулаковський, Хуліо Мадісон, Микола Михайленко, Родіон Плакса, Кирило Сігєєв, Євген Смирний, Денис Шостак, Артем Шулянський Нападники: Андрій Кулаков, Богдан Кобзар, Владислав Погорілий

Нагадаємо, що в неділю, 21 січня, містяни проведуть свій перший спаринг. Суперник - найтитулованіший клуб Болгарії - футбольний клуб Левські.

Раніше Буковина орендувала захисника Олександрії Гарькавенка.