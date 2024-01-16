Брагару не брав участі у спарингу Чорноморця

У таборі одеського Чорноморця, який знаходиться на тренувальному зборі у Туреччині, ранок розпочався з привітань.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Вони лунали на адресу півзахисника Артура Авагімяна, який нині святкує 27-річчя. У цей день іменинник взяв участь у черговому, другому за ліком, контрольному матчі, в якому спаринг-партнером моряків став угорський клуб Уйпешт. В ньому підопічні Романа Григорчука намагалися взяти реванш за поразку у колишньому спарингу на турецькій землі (0:3), однак цього зробити їм не вдалося. Угорці знову виявились сильнішими, вже у першому таймі відвантаживши у ворота Данила Варакути три м’ячі. На 7-й хвилині нігерійський легіонер Петер Амброзе відкрив рахунок, на 29-й грек Гіоргас Анцулас його подвоїв, а на 35-й німець Лука Мак довів перевагу Уйпешта до переконливої.

У перерві матчу тренерський штаб Чорноморця зробив відразу чотири заміни, а потім впродовж другого тайму в гру вступили ще шестеро гравців. Повний поєдинок відіграв лише Андрій Штогрин, якому і судилося стати автором єдиного голу у складі одеситів. Це він зробив на 52-й хвилині.

У цій зустрічі не брав участі Максим Брагару, який, за словами Романа Григорчука, ще відновлюється після пошкодження.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Сергій Мякушко близький до переходу у Чорноморець.