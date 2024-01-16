Термін дії контракту не називається

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Артем Радченко підписав контракт із мальтійським клубом Гіберніан.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін дії контракту не називається. Попереднім клубом Артема був литовський Дайнава, за який він провів 37 матчів (4 голи і 3 асисти).

Радченко - вихованець харківського футболу. Раніше він пограв за Металіст, Говерлу, Миколаїв, Перемогу, хорватський Хайдук, білоруський Дніпро Могильов, словацький МСК Мартін, а також литовські Єлгава і Йонава.

Виступав за молодіжну збірну України (5 матчів, 2 голи).