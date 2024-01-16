Інгулець всі етапи підготовки проведе в Україні

Перший спаринг у команди Лупашка буде 24 січня

Перший у 2024 році спаринг футболісти Інгульця проведуть 24 січня з Олімпією (Савинці).

Про це повідомляє Sport.ua.

Це відбудеться в стартовому турі всеукраїнського турніру на призи асоціації футболу Полтавщини. 31 січня підопічні Владислава Лупашка з'ясовуватимуть стосунки з Рокитою, 3 лютого - з Гірником-Спортом, 6 лютого - з Кременем, 11-го - з ФК Великі Сорочинці. У випадку виходу до наступного раунду Інгулець зіграє ще два поєдинки.

Підготовку до весняної частини сезону Інгулець проведе в Україні. Від збору в Туреччині довелося відмовитися. Завершальний етап розпочнеться зі спарингу з Полтавою 1 березня. Петрівчани докладатимуть зусиль, аби зіграти хоча б три контрольні матчі з командами УПЛ.

Тренерський штаб розраховує підсилити лави Інгульця 2-3 новачками.

Інгулець посідає друге місце в групі Чемпіонська Першої ліги, набравши 42 очки.