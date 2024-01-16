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Помер президент німецької Герти у віці 43 років

Герта оплакує втрату Кая Бернштейна
Сьогодні 16:55 497 0
Помер президент німецької Герти у віці 43 років
#Герта

Джерело - UA-футбол.

Президент німецької Герти Кай Бернштейн раптово помер у віці 43 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Герта оплакує втрату Кая Бернштейна. Сьогодні, у вівторок, клуб отримав жахливу новину про те, що президент Кай Бернштейн несподівано помер у віці 43 років. Весь клуб, його комітети і співробітники приголомшені і глибоко шоковані", - написано в офіційному акаунті Герти в Twitter.

Нагадаємо, Бернштейн обійняв посаду президента Герти в липні 2022 року. До цього німецький фахівець був одним із тих, хто заснував найбільший фан-клуб Герти - Берлінські Арлекіни 98, - і протягом багатьох років був на східній трибуні завідувачем.

У нинішньому сезоні Герта виступає у другій Бундеслізі. Після 17 турів берлінський клуб набрав 25 очок і посідає сьоме місце.

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