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Колос представив форварда збірної Литви

Колос підсилився нападником
Сьогодні 14:12 209 0
Колос представив форварда збірної Литви
#Колос

Джерело - Чемпіон.

Колос оголосив про підписання литовського нападника Гітіса Паулаускаса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на два з половиною роки. Інші деталі угоди не розголошуються.

У цьому сезоні чемпіонату Албанії на рахунку Гітіса Паулаускаса 4 забиті м'ячі та 1 гольова передача у 18 поєдинках. Відзначимо, що Паулаускас — основний форвард збірної Литви, за яку забив двічі (обидва — у відборі Євро-2024) у десяти зустрічах.

Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника в 325 тисяч євро.

Нагадаємо, Мілько — найкращий гравець Колоса у 2023 році.

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