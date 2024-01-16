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Кепа зберігає довіру з боку Анчелотті та тренера воротарів Реала

Сьогодні 12:57 198 0
Кепа зберігає довіру з боку Анчелотті та тренера воротарів Реала
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Кепа Аррісабалага

Джерело - tribuna.com.

Голкіпер мадридського Реала Кепа Аррісабалага зберігає довіру з боку Карло Анчелотті та тренера воротарів команди Луїса Льопіса.

Про це повідомляє журналіст Relevo Хав'єр Родрігес Паскуаль.

Хоча у команді й високо оцінюють гру Андрія Луніна, який завойовує все більше прихильників всередині клубу, головний тренер команди та тренер воротарів зберігають довіру до 29-річного іспанця.

Нагадаємо, Лунін в цьому сезоні пропустив 6 голів у 11 матчах (5 – на нуль), Кепа – 12 голів у 17 матчах (7 – на нуль).

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