Кепа зберігає довіру з боку Анчелотті та тренера воротарів Реала

Голкіпер мадридського Реала Кепа Аррісабалага зберігає довіру з боку Карло Анчелотті та тренера воротарів команди Луїса Льопіса.

Про це повідомляє журналіст Relevo Хав'єр Родрігес Паскуаль.

Хоча у команді й високо оцінюють гру Андрія Луніна, який завойовує все більше прихильників всередині клубу, головний тренер команди та тренер воротарів зберігають довіру до 29-річного іспанця.

Нагадаємо, Лунін в цьому сезоні пропустив 6 голів у 11 матчах (5 – на нуль), Кепа – 12 голів у 17 матчах (7 – на нуль).