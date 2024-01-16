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Спортинг відмовився продавати форварда у Челсі за 85+5 млн євро

Челсі хотів підписати нападника
Сьогодні 09:43 177 0
Спортинг відмовився продавати форварда у Челсі за 85+5 млн євро
#Спортинг, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Челсі робив пропозицію Спортингу щодо трансферу нападника Віктора Дьйокереша.

Про це повідомляє Record.

Запит становив 85 мільйонів та 5 мільйонів бонусів, однак лондонці отримали відмову.

При цьому Спортинг готовий продати шведа лише за клаусулу у 100 мільйонів євро.

Влітку 25-річний футболіст перейшов у португальську команду за 24 млн євро з Ковентрі, що зробило його найдорожчим придбанням в історії клубу.

У поточному сезоні на рахунку Дьйокереша 20 голів та 10 асистів у 24 матчах. 

Нагадаємо, Бернлі орендував у Челсі Фофана.

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