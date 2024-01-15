Анчелотті оцінив перемогу над Барселоною

Реал здобув переконливу перемогу над Барселоною у фіналі Суперкубка Іспанії.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Це був складний матч, рахунок занадто великий, враховуючи те, як грала Барселона. При 3:1 гра була рівною, а після 4-го голу вони опустили руки. Можливо, після 2-0 ми проводили занадто багато контратак, нам треба було трохи більше контролювати м’яч.

Я нічого йому не казав (резервному арбітру про те, щоб не додавати час до 2-го тайму – прим.), сказав йому бути обережним, тому що гра стає нервовою, щоб вони це розуміли.

Йому (Вінісіусу – прим.) знадобилося 2-3 гри, щоб повернутися на свій найкращий рівень. Мені не подобається гра п’ятою. Вінісіус зробив це, Беллінгем також - мені це не подобається", - сказав Анчелотті.