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Тен Гаг: Я дуже розчарований результатом матчу з Тоттенгемом

Ерік тен Гаг прокоментував матч проти Тоттенгема.
Сьогодні 15:25 174 0
Тен Гаг: Я дуже розчарований результатом матчу з Тоттенгемом
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Тоттенгем, #Ерік тен Гаг

Джерело - bbc.com.

Головний тренер Манчестер Юнайтед розчарований результатом матчу з Тоттенгемом (2:2).

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

"Я дуже розчарований. Коли двічі виходиш уперед, але пропускаєш два м'ячі - це трохи засмучує. Але потрібно приймати все як є.

Ставлення команди до справи, її дух були прекрасні. Ми билися і віддали всі сили. Фанати нас підтримували, і матч вийшов захопливим для всіх, не тільки для тих, хто за МЮ, тому що він проходив у чудовому темпі.

До складу повертаються такі досвідчені футболісти, як Каземіро, Мартінес, Люк Шоу. Коли вони поповнять склад, команда буде сильною", - розповів тен Гаг.

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