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Мілан переграв Рому, Лаціо здолав Лечче: результати матчів Серії А

Результати матчів 20 туру Серії А на 14 січня
Вчора 23:47 673 0
Мілан переграв Рому, Лаціо здолав Лечче: результати матчів Серії А
#Болонья, #Кальярі, #Лаціо, #Лечче, #Мілан, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 січня, у 20-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А 
20 тур, 14 січня

Лаціо - Лечче 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Андерсон

Кальярі - Болонья 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 Орсоліні, 1:1 - 31 Петанья. 2:1 - 69 автогол Калафіорі

Фіорентина - Удінезе 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Ловрич, 1:1 - 55 Бельтран, 1:2 - Товен, 2:2 - 87 Нзола (пен)

Мілан - Рома 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Адлі, 2:0 - 56 Жиру, 2:1 - 69 Паредес (пен), 3:1 - 84 Ернандес

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