Мілан переграв Рому, Лаціо здолав Лечче: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 січня, у 20-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
20 тур, 14 січня
Лаціо - Лечче 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 58 Андерсон
Кальярі - Болонья 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 24 Орсоліні, 1:1 - 31 Петанья. 2:1 - 69 автогол Калафіорі
Фіорентина - Удінезе 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Ловрич, 1:1 - 55 Бельтран, 1:2 - Товен, 2:2 - 87 Нзола (пен)
Мілан - Рома 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Адлі, 2:0 - 56 Жиру, 2:1 - 69 Паредес (пен), 3:1 - 84 Ернандес
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