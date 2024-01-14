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Шахтар прибув на збори до Туреччини

Сьогодні 13:54 261 0
Шахтар прибув на збори до Туреччини
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар 14 січня прибув до Туреччини для проходження зимових зборів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гірники вчора виїхали автобусом зі Львова до польського Ржешува, звідки літаком полетіли до Туреччини. Сьогодні вранці делегація донеччан прибула до готелю в Белеку.

На збори разом відправилися і перша команда Шахтаря, а також колектив U-19. Також відомо, що легіонери приєднаються до гірників уже в Туреччині.

Загалом на зборах підопічні Маріно Пушича проведуть шість матчів. Наразі не було повідомлено про команди, з якими будуть грати гірники.

Перший офіційний поєдинок року запланований на 15 лютого. Шахтар в Гамбурзі прийме Марсель у рамках плей-оф раунду Ліги Європи.

УПЛ для Шахтаря стартує 25 лютого виїзним поєдинком проти Олександрії.

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