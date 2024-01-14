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Колишній тренер Шахтаря очолив найтитулованіший клуб Тунісу

Кардосо став головним тренером Есперанса
Сьогодні 13:40 181 0
Колишній тренер Шахтаря очолив найтитулованіший клуб Тунісу

Джерело - Чемпіон.

Португальського фахівця Мігеля Кардосо призначено головним тренером туніського клубу Есперанс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із тренером підписаний на півтора року.

"До мене зверталося багато клубів, але я обрав той, який продемонстрував максимальне бажання до співпраці. Завдання в Есперансі цікаве та мотивує, я вів переговори зі щирими людьми, через що не вагався ані секунди", - заявив Кардосо.

Есперанс є найтитулованішим клубом Тунісу, оскільки перемагав у тамтешньому чемпіонаті 32 рази.

Мігель Кардосо залишався без роботи із травня 2021 року. Раніше він входив до тренерського штабу Паулу Фонсеки у Шахтарі.

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