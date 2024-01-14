Колишній тренер Шахтаря очолив найтитулованіший клуб Тунісу

Португальського фахівця Мігеля Кардосо призначено головним тренером туніського клубу Есперанс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із тренером підписаний на півтора року.

"До мене зверталося багато клубів, але я обрав той, який продемонстрував максимальне бажання до співпраці. Завдання в Есперансі цікаве та мотивує, я вів переговори зі щирими людьми, через що не вагався ані секунди", - заявив Кардосо.