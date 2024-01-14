Колишній тренер Шахтаря очолив найтитулованіший клуб Тунісу

Джерело - Чемпіон.
Португальського фахівця Мігеля Кардосо призначено головним тренером туніського клубу Есперанс.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт із тренером підписаний на півтора року.
"До мене зверталося багато клубів, але я обрав той, який продемонстрував максимальне бажання до співпраці. Завдання в Есперансі цікаве та мотивує, я вів переговори зі щирими людьми, через що не вагався ані секунди", - заявив Кардосо.
Есперанс є найтитулованішим клубом Тунісу, оскільки перемагав у тамтешньому чемпіонаті 32 рази.
Мігель Кардосо залишався без роботи із травня 2021 року. Раніше він входив до тренерського штабу Паулу Фонсеки у Шахтарі.
🚨C'est désormais officiel le Portugais #MiguelCardoso🇵🇹 est le nouvel entraîneur de l'Espérance et ce pour une saison et demie en remplacement du coach #TarekThabet🇹🇳 pic.twitter.com/F9n8OKnrMy— Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) January 12, 2024