Атлетико назвав цінник на Корреа для Аль-Іттіхада

Вінгер Атлетико Анхель Корреа близький до переходу в Аль-Іттіхад.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сторони вже узгодили 3-річний контракт, футболіст готовий до переходу в Саудівську Аравію.

Атлетіко просить за трансфер 30 млн євро.

