Головне
14 січня на Australian Open візьмуть старт Цуренко та Снігур: розклад матчів українок
Вчора 21:23 272
Дженоа з Малиновським зіграло в нічию з Торіно, Наполі вирвав перемогу в Салернітани: результати матчів Серії А
Вчора 23:49 397
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Вчора 22:04 859
Крістіансен виграв спринт у Рупольдінгу, Насико - 39-й
Вчора 17:01 614
Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка
Вчора 14:25 3419
Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті Кубка IBU
Вчора 13:25 375
Ярмоленко назвав терміни повернення у загальну групу Динамо
Вчора 12:11 712
Кейн повторив рекорд Левандовського у Бундеслізі
Вчора 09:40 788
Чорноморець переглядає вихованця Аталанти
Вчора 08:39 449
Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
12.01.2024 16:56 860
Прямі трансляції

Атлетико назвав цінник на Корреа для Аль-Іттіхада

Сторони вже узгодили 3-річний контракт
Вчора 22:53 294 0
Атлетико назвав цінник на Корреа для Аль-Іттіхада
#Аль-Іттіхад, #Атлетико Мадрид, #Анхель Корреа

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Атлетико Анхель Корреа близький до переходу в Аль-Іттіхад.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сторони вже узгодили 3-річний контракт, футболіст готовий до переходу в Саудівську Аравію.

  Актуально: Реал - Атлетико 5:3: огляд матчу

Атлетіко просить за трансфер 30 млн євро.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 859
Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію 987
Альмерія - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга Альмерія - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга 1301
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют у Рупольдингу 1834
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Рупольдингу 2038
Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка 3419
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28457 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 125754
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28555
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 17816 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 354302
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62624 1