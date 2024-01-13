Атлетико назвав цінник на Корреа для Аль-Іттіхада

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Атлетико Анхель Корреа близький до переходу в Аль-Іттіхад.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Сторони вже узгодили 3-річний контракт, футболіст готовий до переходу в Саудівську Аравію.
Актуально: Реал - Атлетико 5:3: огляд матчу
Атлетіко просить за трансфер 30 млн євро.
Angel #Correa is getting closer to #AlIttihad. Ready a 3-years contract. The forward has opened the door to join Saudi Club. #AtleticoMadrid ask 30M to sell him. #transfers 🇸🇦— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 13, 2024
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!