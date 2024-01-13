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Кулібалі: Можемо показати, що африканські збірні можуть незабаром виграти ЧС

Кулібалі розповів про рівень африканських команд
Сьогодні 18:37 134 0
Кулібалі: Можемо показати, що африканські збірні можуть незабаром виграти ЧС
#Каліду Кулібалі

Джерело - Sky Sports.

Африканська національна команда зможе виграти чемпіонат світу незабаром.

Про це розповів захисник Аль-Хілаля та збірної Сенегалу Каліду Кулібалі.

"Ми, старші гравці, маємо пишатися, що ми африканці, поважати нашу національну збірну та грати за неї. Для мене Африка буде майбутнім. Сподіваюся, всі це усвідомлюють і зроблять усе, щоб африканський футбол розвивався. Для мене це стосується не лише Сенегалу, а й Африки. Ми повинні працювати разом, щоб підвищити рівень Африки.

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Бачили, як на ЧС Марокко вийшов у півфінал. Усі були щасливі, але для мене це було нормально, тому що ми цього заслужили. Ми можемо показати в майбутньому, що африканські команди можуть бути готові незабаром виграти чемпіонат світу", - сказав Кулібалі.

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