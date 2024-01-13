Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Торіно, Наполі вирвав перемогу в Салернітани: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 20-у турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
20 тур, 13 січня
Дженоа - Торіно 0:0
Українець Руслан Малиновський відіграв увесь матч та заробив жовту картку.
Наполі - Салернітана 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 29 Кандрева, 1:1 - 45+4 Політано, 2:1 - 90+6 Ррахмані
Верона - Емполі 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Джурич, 2:0 - 56 Нгонге, 2:1 - 64 Журковський
Монца - Інтер 1:5 (0:2)
Голи: 0:1 - 12 Чалханоглу (пен), 0:2 - 14 Мартінес, 0:3 - 60 Чалханоглу, 1:3 - 69 Пессіна (пен), 1:4 - 84 Мартінес (пен), 1:5 - 88 Тюрам
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