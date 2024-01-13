Гармаш проведе зимові збори із Металістом 1925

Денис Гармаш тренуватиметься з Металістом 1925

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник хорватського Осієка Денис Гармаш проведе зимові тренувальні збори з харківським Металістом 1925.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

33-річний футболіст не вписується в концепцію розвитку свого клубу, тому з ним розірвуть контракт.

Найближчим часом Гармаш вирушить в Іспанію, де чекатиме на потенційного працедавця. Збори Металіста 1925, який після приходу нових інвесторів має високі амбіції, триватимуть з 23 січня до 17 лютого.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 може підписати нападника Діли.