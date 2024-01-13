Сульшер може повернутися до роботи

Уле-Гуннар Сульшер незабаром може повернутися до тренерської роботи.

Про це повідомляє 90Min.

Норвезький фахівець провів попередні переговори з Футбольною асоціацією Швеції.

Нагадаємо, що незважаючи на міцний склад Швеція не змогла пройти відбір на Євро-2024, посівши третє місце в групі. Таким чином команда не зіграє на турнірі вперше за 28 років.

Взимку команду міг очолити Улоф Мельберг, але угода зірвалася. Зараз асоціація веде переговори із Сульшером і тренером Блекберна Йоном Далем Томассоном, але поспішати з вибором не буде.

Сульшер же, нагадаємо, досі ніде не працював після звільнення з Манчестер Юнайтед у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер може очолити Бешикташ.