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Бузівська Нива запланувала дев'ять спарингів

Готуватись до весняної частини сезону команда на своїй клубній базі
Сьогодні 15:25 162 0
Бузівська Нива запланувала дев'ять спарингів
#Нива Бузова

Джерело - sport.ua.

Ниви з Бузової 22 січня збереться на своїй тренувальній базі в Бучанському районі, на якій проведе всі свої зимові збори.

Про це повідомляє Sport.ua.

Наразі тренерським штабом Романа Локтіонова заплановано проведення дев'яти контрольних матчів.

Попередньо розклад спарингів Ниви виглядає так:

  • 30 січня - Зоря U-19
  • 11 лютого - Локомотив (Київ)
  • 14 лютого - ЮКСА
  • 21 лютого - Чернігів
  • 24 лютого - Епіцентр
  • 1 березня - Дружба
  • 2 березня - Полісся (Ставки, аматори)
  • 9 березня - Чайка

Крім цього, планується ще один контрольний матч із командою УПЛ.

Навесні Нива з Бузової зіграє в групі Чемпіонська Першої ліги, де наразі посідає 9-те місце з 27 очками.

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