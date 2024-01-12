Бузівська Нива запланувала дев'ять спарингів

Джерело - sport.ua.
Ниви з Бузової 22 січня збереться на своїй тренувальній базі в Бучанському районі, на якій проведе всі свої зимові збори.
Про це повідомляє Sport.ua.
Наразі тренерським штабом Романа Локтіонова заплановано проведення дев'яти контрольних матчів.
Попередньо розклад спарингів Ниви виглядає так:
- 30 січня - Зоря U-19
- 11 лютого - Локомотив (Київ)
- 14 лютого - ЮКСА
- 21 лютого - Чернігів
- 24 лютого - Епіцентр
- 1 березня - Дружба
- 2 березня - Полісся (Ставки, аматори)
- 9 березня - Чайка
Крім цього, планується ще один контрольний матч із командою УПЛ.
Навесні Нива з Бузової зіграє в групі Чемпіонська Першої ліги, де наразі посідає 9-те місце з 27 очками.