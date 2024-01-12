Бузівська Нива запланувала дев'ять спарингів

Готуватись до весняної частини сезону команда на своїй клубній базі

Ниви з Бузової 22 січня збереться на своїй тренувальній базі в Бучанському районі, на якій проведе всі свої зимові збори.

Про це повідомляє Sport.ua.

Наразі тренерським штабом Романа Локтіонова заплановано проведення дев'яти контрольних матчів.

Попередньо розклад спарингів Ниви виглядає так:

30 січня - Зоря U-19

11 лютого - Локомотив (Київ)

14 лютого - ЮКСА

21 лютого - Чернігів

24 лютого - Епіцентр

1 березня - Дружба

2 березня - Полісся (Ставки, аматори)

9 березня - Чайка

Крім цього, планується ще один контрольний матч із командою УПЛ.

Навесні Нива з Бузової зіграє в групі Чемпіонська Першої ліги, де наразі посідає 9-те місце з 27 очками.