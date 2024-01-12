Сітчінава має пропозицію з Першої ліги

Джерело - sport.ua.
Форвард Ніка Сітчінава може продовжити кар'єру в команді Першої ліги.
Про це розповів агент гравця Володимир Коробка.
Також гравець має варіант у Польщі.
"Щодо Сітчінава йдуть переговори як у Польщі, так і в Україні, якщо він із сім'єю не побоїться повернутися. У Нікі є страх, він потрапив якраз під бомбардування Чернігова", - повідомив Коробка.
Нагадаємо, що влітку минулого року грузин залишив киргизький Алай і з того часу перебуває без клубу. В Україні Сітчінава виступав спочатку за Інгулець, а потім за Колос, але з початком повномасштабного вторгнення залишив ковалівський клуб.