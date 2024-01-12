Сітчінава має пропозицію з Першої ліги

Футболіст з літа перебуває без клубу

Форвард Ніка Сітчінава може продовжити кар'єру в команді Першої ліги.

Про це розповів агент гравця Володимир Коробка.

Також гравець має варіант у Польщі.

"Щодо Сітчінава йдуть переговори як у Польщі, так і в Україні, якщо він із сім'єю не побоїться повернутися. У Нікі є страх, він потрапив якраз під бомбардування Чернігова", - повідомив Коробка.

Нагадаємо, що влітку минулого року грузин залишив киргизький Алай і з того часу перебуває без клубу. В Україні Сітчінава виступав спочатку за Інгулець, а потім за Колос, але з початком повномасштабного вторгнення залишив ковалівський клуб.