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Хавбек Мілана перейде до Фенербахче

Крунич невдовзі має пройти медичний огляд
Сьогодні 11:24 134 0
Хавбек Мілана перейде до Фенербахче
#Мілан, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Мілану Раде Крунич приєднається до турецького Фенербахче. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі всі папери для трансферу футболіста готові. Крунич завтра, 12 січня, поїде до Стамбулу, щоб пройти медичне обстеження.

30-річний гравець з серпня хотів приєднатися до Фенербахче та навіть не розглядав інших варіантів.

У Серії А цього сезону Раде Крунич зіграв 10 матчів та не відзначився жодними результативними діями.

Раніше Мілан повернув Габбію з оренди у Вільярреалі.

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