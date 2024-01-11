Фенербахче підписав Бонуччі

Джерело - Чемпіон.
Фенербахче оголосив про підписання контракту з відомим італійським захисником Леонардо Бонуччі.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Гравець отримав контракт до кінця сезону.
36-річний італієць домовився про дострокове розірвання контракту з Уніоном, тому перехід відбувся на правах вільного агента.
За німецький клуб він відіграв 10 матчів та забив 1 гол.
Ailemize hoş geldin Leonardo Bonucci! 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 11, 2024
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