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Фенербахче підписав Бонуччі

Леонардо Бонуччі став гравцем Фенербахче
Сьогодні 21:29 222 0
Фенербахче підписав Бонуччі
#Леонардо Бонуччі, #Футбольні трансфери, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче оголосив про підписання контракту з відомим італійським захисником Леонардо Бонуччі.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Гравець отримав контракт до кінця сезону. 

36-річний італієць домовився про дострокове розірвання контракту з Уніоном, тому перехід відбувся на правах вільного агента.

За німецький клуб він відіграв 10 матчів та забив 1 гол.

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