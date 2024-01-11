Фенербахче підписав Бонуччі

Леонардо Бонуччі став гравцем Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче оголосив про підписання контракту з відомим італійським захисником Леонардо Бонуччі.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Гравець отримав контракт до кінця сезону.

36-річний італієць домовився про дострокове розірвання контракту з Уніоном, тому перехід відбувся на правах вільного агента.

За німецький клуб він відіграв 10 матчів та забив 1 гол.