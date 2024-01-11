Брентфорд Ярмолюка підписав турецького півзахисника

Півзахисник Сівасспора Юнус Емре Конак перейшов у Брентфорд.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт розрахований до 2029 року з опцією продовження ще на рік. 18-річний футболіст також є гравцем молодіжної збірної Туреччини. Основна позиція – опорний півзахисник.

Гравець, якому 10 січня виповнилось 18 років, у поточному сезоні провів 17 матчів за Сівасспор у чемпіонаті Туреччини. В його активі 1 результативний пас.

Раніше Брентфорд з Ярмолюком зіграв унічию з Вулвергемптоном у Кубку Англії.