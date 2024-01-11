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Фофана достроково повернувся у Челсі

Сьогодні 18:39 224 0
Фофана достроково повернувся у Челсі

Джерело - chelseafc.com.

Нападник Давід Датро Фофана достроково повернувся у  Челсі з оренди в Уніон Берлін.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода була розрахована до кінця сезону-2023/24.

Фофана не залишиться в лондонській команді, а буде відданий ще в одну оренду. Другу частину сезону 21-річний форвард проведе у Севільї.

У складі Уніона Фофана провів 17 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Його контракт із Челсі розрахований до 2029 року.

Раніше Челсі з Мудриком поступився Мідлсбро.

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