Нападник Давід Датро Фофана достроково повернувся у Челсі з оренди в Уніон Берлін.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода була розрахована до кінця сезону-2023/24.

Фофана не залишиться в лондонській команді, а буде відданий ще в одну оренду. Другу частину сезону 21-річний форвард проведе у Севільї.

У складі Уніона Фофана провів 17 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Його контракт із Челсі розрахований до 2029 року.

Раніше Челсі з Мудриком поступився Мідлсбро.

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