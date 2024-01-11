Джерело - chelseafc.com.
Нападник Давід Датро Фофана достроково повернувся у Челсі з оренди в Уніон Берлін.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода була розрахована до кінця сезону-2023/24.
Фофана не залишиться в лондонській команді, а буде відданий ще в одну оренду. Другу частину сезону 21-річний форвард проведе у Севільї.
У складі Уніона Фофана провів 17 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Його контракт із Челсі розрахований до 2029 року.
Раніше Челсі з Мудриком поступився Мідлсбро.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!