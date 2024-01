Під час польоту до Кот-д'Івуару на Кубок африканських націй-2024 кілька футболістів збірної Гамбії знепритомніли через брак кисню в літаку.

Про це повідомляє журналіст Сане Маланг.

Раніше головний тренер збірної Гамбії заявляв, що якби політ тривав ще 30 хвилин, то всі люди, які перебувають на борту літака, загинули б.

З'ясовано причину, через яку в літаку збірної Гамбії виникла втрата тиску і кисню. Річ у тім, що африканській команді надали занадто маленький літак, який не був розрахований на таку кількість осіб

Федерація футболу Гамбії повідомила, що працює над пошуком оперативного рішення, щоб команда могла якнайшвидше вирушити до Кот-д'Івуару на континентальну першість.

Yesterday , 🇬🇲 Gambia’s flight to Ivory Coast had to return to Banjul - the oxygen levels in the plane made some of the players faint mid flight.



Two members of the team suffered shocks but thankfully no one was harmed.



The team was able to train in the evening. [@sane932] pic.twitter.com/bCgQhby63L