Лідер Баварії може продовжити кар'єру у ПСЖ

ПСЖ цікавиться півзахисником Баварії Йозуа Кімміхом.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Головний тренер парижан Луїс Енріке висловив бажання придбати гравця, але керівництво мюнхенської команди поки що не готове його відпускати. Сам Кімміх також вважає за краще залишитися в Баварії.

При цьому дана інформація не пов'язана з можливими переговорами про перехід захисника ПСЖ Норді Мукієле до Баварії.

Нагадаємо контракт Кімміха з німецьким клубом діє до літа 2025 року, і на нього також претендують Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.