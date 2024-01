За кілька днів має оформитися трансфер 21-річного бразильського вінгера Кевіна з Палмейраса до донецького Шахтаря.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Кевін вирушить на медичний огляд до українського клубу вже в суботу, 13 січня.

Також Романо повідомляє, що сума трансферу обійдеться гірникам в 15 мільйонів євро.

Кевін провів у бразильському чемпіонаті дев'ять матчів та забив один гол. Гравець також встиг пограти за молодіжну збірну Бразилії U-20, виступивши на чемпіонаті світу.

