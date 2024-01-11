Джерело - Чемпіон.
За кілька днів має оформитися трансфер 21-річного бразильського вінгера Кевіна з Палмейраса до донецького Шахтаря.
Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
Кевін вирушить на медичний огляд до українського клубу вже в суботу, 13 січня.
Також Романо повідомляє, що сума трансферу обійдеться гірникам в 15 мільйонів євро.
Кевін провів у бразильському чемпіонаті дев'ять матчів та забив один гол. Гравець також встиг пограти за молодіжну збірну Бразилії U-20, виступивши на чемпіонаті світу.
🟠⚫️🇧🇷 Excl: Shakhtar Donetsk agree deal to sign Kevin from Palmeiras. Fee for Brazilian talent will be €15m. Here we go.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2024
Understand 2003 born winger will travel in order to undergo medical tests on Saturday.
Deal completed by Paulo Pitombeira, Talents Sports agency. pic.twitter.com/rle9fbfdJq
Раніше повідомлялося, що Шахтар витратить понад 10 мільйонів гривень на збори у Туреччині.