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Названо дату медогляду та суму, за яку Шахтар підпише Кевіна

Відомий інсайдер анонсував трансфер вінгера Палмейраса у донецький клуб
Сьогодні 09:40 226 0
Названо дату медогляду та суму, за яку Шахтар підпише Кевіна
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

За кілька днів має оформитися трансфер 21-річного бразильського вінгера Кевіна з Палмейраса до донецького Шахтаря.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Кевін вирушить на медичний огляд до українського клубу вже в суботу, 13 січня.

Також Романо повідомляє, що сума трансферу обійдеться гірникам в 15 мільйонів євро.

Кевін провів у бразильському чемпіонаті дев'ять матчів та забив один гол. Гравець також встиг пограти за молодіжну збірну Бразилії U-20, виступивши на чемпіонаті світу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар витратить понад 10 мільйонів гривень на збори у Туреччині.

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