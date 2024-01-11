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Агробізнес визначився зі спарингами у зимове міжсезоння

Команда Олександра Чижевського буде готуватися в Україні
Сьогодні 13:40 204 0
Агробізнес визначився зі спарингами у зимове міжсезоння
#Агробізнес

Джерело - sport.ua.

Свій перший контрольний матч у 2024 році першоліговий Агробізнес проведе 31 січня зі стрийською Скалою 1911. 

Про це повідомляє Sport.ua.

Першого лютого суперником підопічних Олександра Чижевського буде львівський Рух-2, а 9 - аматори з цієї ж області - Юність (Верхня/Нижня Білка).

Ці протистояння відбудуться під час першого домашнього етапу підготовки Агробізнесу до весняної частини сезону. А 15 лютого подоляни вирушать до Ужгорода на другий збір, де базуватимуться в спортивному комплексі Зінедін. Заплановані спаринги з Хустом (два), Металістом, Карпатами-2, Звягелем, ФК ЮКСА, Буковиною та Прикарпаттям.

Після осінньої частини сезону Агробізнес залишили Владислав Зоренко, Максим Тяпкін, Назар Грицак. Волочиська команда планує зміцнити свої лави 4-5 новачками.

Агробізнес посідає восьме місце в групі Чемпіонська Першої ліги, набравши 29 очок.

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