Агробізнес визначився зі спарингами у зимове міжсезоння

Команда Олександра Чижевського буде готуватися в Україні

Свій перший контрольний матч у 2024 році першоліговий Агробізнес проведе 31 січня зі стрийською Скалою 1911.

Про це повідомляє Sport.ua.

Першого лютого суперником підопічних Олександра Чижевського буде львівський Рух-2, а 9 - аматори з цієї ж області - Юність (Верхня/Нижня Білка).

Ці протистояння відбудуться під час першого домашнього етапу підготовки Агробізнесу до весняної частини сезону. А 15 лютого подоляни вирушать до Ужгорода на другий збір, де базуватимуться в спортивному комплексі Зінедін. Заплановані спаринги з Хустом (два), Металістом, Карпатами-2, Звягелем, ФК ЮКСА, Буковиною та Прикарпаттям.

Після осінньої частини сезону Агробізнес залишили Владислав Зоренко, Максим Тяпкін, Назар Грицак. Волочиська команда планує зміцнити свої лави 4-5 новачками.

Агробізнес посідає восьме місце в групі Чемпіонська Першої ліги, набравши 29 очок.