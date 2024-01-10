Експівзахисник Динамо стане першим зимовим новачком Карпат

Хавбек стане першим зимовим підсиленням львів'ян.

Півзахисник Юрій Тлумак найближчим часом має приєднатись до львівських Карпат.

Про це повідомляє Sport.ua.

Тлумак завершує перехід до Карпат – сторони вийшли на фінішну пряму в переговорах.

Наразі Юрій перебуває без клубу, завершивши співпрацю із Зорею, хоча його контракт був розрахований до 31 грудня 2025 року. Додамо, що Тлумак є вихованцем Карпат (і сином легендарного голкіпера "зелено-білих" Андрія Тлумака), також встиг пограти за Динамо, Чорноморець та Зорю.

У січні 2022-го за 120 тисяч євро Тлумак перебрався у Зорю (луганці згодом позичали його Карпатам).