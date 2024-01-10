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Експівзахисник Динамо стане першим зимовим новачком Карпат

Хавбек стане першим зимовим підсиленням львів'ян.
Сьогодні 21:39 308 0
Експівзахисник Динамо стане першим зимовим новачком Карпат
#Карпати, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Юрій Тлумак найближчим часом має приєднатись до львівських Карпат.

Про це повідомляє Sport.ua.

Тлумак завершує перехід до Карпат – сторони вийшли на фінішну пряму в переговорах.

Наразі Юрій перебуває без клубу, завершивши співпрацю із Зорею, хоча його контракт був розрахований до 31 грудня 2025 року. Додамо, що Тлумак є вихованцем Карпат (і сином легендарного голкіпера "зелено-білих" Андрія Тлумака), також встиг пограти за Динамо, Чорноморець та Зорю.

У січні 2022-го за 120 тисяч євро Тлумак перебрався у Зорю (луганці згодом позичали його Карпатам).

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