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Емполі Коваленка підписав півзахисника

Емполі підписав конкурента для Коваленка
Сьогодні 18:13 165 0
Емполі Коваленка підписав півзахисника
#Емполі

Джерело - Чемпіон.

Емполі оголосив про підписання 26-річного польського півзахисника Спеції Шимона Журковскі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Йдеться про оренду до кінця нинішнього сезону.

Журковскі виступає на позиції центрального півзахисника і буде прямим конкурентом за позицією для українця Віктора Коваленка. Раніше Журковскі вже виступав за Емполі у 2020 – 2022 роках.

Фактично Емполі підписав Журковскі на заміну Даніелю Мальдіні, який провів в оренді в клубі з Тоскани першу половину нинішнього сезону. Тепер Мальдіні-молодший відправився до Монци.

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