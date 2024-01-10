Емполі Коваленка підписав півзахисника

Емполі підписав конкурента для Коваленка

Джерело - Чемпіон.

Емполі оголосив про підписання 26-річного польського півзахисника Спеції Шимона Журковскі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Йдеться про оренду до кінця нинішнього сезону.

Журковскі виступає на позиції центрального півзахисника і буде прямим конкурентом за позицією для українця Віктора Коваленка. Раніше Журковскі вже виступав за Емполі у 2020 – 2022 роках.

Фактично Емполі підписав Журковскі на заміну Даніелю Мальдіні, який провів в оренді в клубі з Тоскани першу половину нинішнього сезону. Тепер Мальдіні-молодший відправився до Монци.