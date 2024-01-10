Емполі Коваленка підписав півзахисника

Джерело - Чемпіон.
Емполі оголосив про підписання 26-річного польського півзахисника Спеції Шимона Журковскі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Йдеться про оренду до кінця нинішнього сезону.
Журковскі виступає на позиції центрального півзахисника і буде прямим конкурентом за позицією для українця Віктора Коваленка. Раніше Журковскі вже виступав за Емполі у 2020 – 2022 роках.
Фактично Емполі підписав Журковскі на заміну Даніелю Мальдіні, який провів в оренді в клубі з Тоскани першу половину нинішнього сезону. Тепер Мальдіні-молодший відправився до Монци.