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ЛНЗ підписав колишнього захисника Дніпра-1

Сьогодні 13:25 190 0
ЛНЗ підписав колишнього захисника Дніпра-1
#Олександр Каплієнко, #ЛНЗ Черкаси

Джерело - ua-football.com.

Захисник Олександр Каплієнко приєднався до ЛНЗ.

Про це повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.

З березня 2023 року 27-річний футболіст грав в оренді в Дніпрі-1 з Металіста. 31 грудня його орендна угода закінчилася, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. На його рахунку 14 матчів за дніпрян, без результативних дій.

Деталі угоди ЛНЗ не розголошує, але за даними Transfermarkt, Каплієнко перейшов до фіолетових на правах вільного агента.

Раніше Каплієнко виступав за запорізький Металург і Чорноморець.

ЛНЗ завершив осінню частину чемпіонату на 10-му місці, набравши 20 балів.

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