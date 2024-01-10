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Колишній гравець Барселони перейшов до Хетафе

Договір чинний до кінця цього сезону
Сьогодні 11:55 123 0
Колишній гравець Барселони перейшов до Хетафе
Фото Getty Images
#Барселона, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Барселони Ілайш Моріба перейшов в іспанський Хетафе. 

Про це повідомляє пресслужба Хетафе.

Клуб домовився з РБ Лейпцигом про оренду гравця до кінця цього сезону. Головний тренер Хетафе Хосе Бордалас особисто хотів бачити у складі команди гвінейського футболіста.

20-річний Ілайш Моріба не зіграв жодного матчу в цьому сезоні Бундесліги.

Раніше Барселоні запропонували підписати Лінгарда.

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