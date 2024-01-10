Колишній гравець Барселони перейшов до Хетафе

Договір чинний до кінця цього сезону

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Барселони Ілайш Моріба перейшов в іспанський Хетафе.

Про це повідомляє пресслужба Хетафе.

Клуб домовився з РБ Лейпцигом про оренду гравця до кінця цього сезону. Головний тренер Хетафе Хосе Бордалас особисто хотів бачити у складі команди гвінейського футболіста.

20-річний Ілайш Моріба не зіграв жодного матчу в цьому сезоні Бундесліги.

📢 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Ilaix Moriba, nuevo jugador del Getafe C.F.



¡Bienvenido a tu nueva casa! 👏🏽#VamosGeta | #IlaixAzulón — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 8, 2024

Раніше Барселоні запропонували підписати Лінгарда.