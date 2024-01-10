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Український голкіпер готується отримати громадянство Гонконгу

Шлякотін отримав статус резидента
Сьогодні 12:25 78 0
Український голкіпер готується отримати громадянство Гонконгу

Джерело - Sport Arena.

Український голкіпер Олексій Шлякотін отримав статус резидента у Гонконгу. 

Про це повідомляє Sport Arena.

Наразі 34-річний футболіст готується оформити місцеве громадянство.

Шлякотін - вихованець Динамо. В Україні пограв за дубль Чорноморця, після чого вирушив до Польщі, де виступав за Сосновець, Корону Кельци, а потім у Португалію, де грав за Уніау Мадейру.

2016 року українець перебрався до Гонконгу, де грав за кілька місцевих клубів. З жовтня 2022 року Шлякотін представляє Шам-Шуй-По.

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