Український голкіпер готується отримати громадянство Гонконгу

Шлякотін отримав статус резидента

Джерело - Sport Arena.

Український голкіпер Олексій Шлякотін отримав статус резидента у Гонконгу.

Про це повідомляє Sport Arena.

Наразі 34-річний футболіст готується оформити місцеве громадянство.

Шлякотін - вихованець Динамо. В Україні пограв за дубль Чорноморця, після чого вирушив до Польщі, де виступав за Сосновець, Корону Кельци, а потім у Португалію, де грав за Уніау Мадейру.

2016 року українець перебрався до Гонконгу, де грав за кілька місцевих клубів. З жовтня 2022 року Шлякотін представляє Шам-Шуй-По.