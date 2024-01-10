Олімпійська збірна України зіграє на турнірі у Франції

Олімпійська збірна України у рамках підготовки до ОІ-2024 зіграє на турнірі у Франції.

Про це заявив перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

"Дуже приємно, що збірна України опинилася серед 16 учасників олімпійського футбольного турніру серед чоловіків. Це історичне досягнення команди Руслана Ротаня. До старту турніру, який розпочнеться 24 липня, за два дні до офіційного відкриття залишилося вже менше ніж 200 днів.

Ми вже маємо розуміння, як наша команда готуватиметься до свого дебютного виступу на Олімпіаді. 25 березня на неї чекає виїзний матч з однією з потужних азіатських збірних. Наразі уточнюються останні деталі з організаторами, і днями ми офіційно оголосимо про це. А у червні підопічні Руслана Ротаня зіграють на турнірі для команд U-23, який пройде у Франції", - сказав Костюченко.