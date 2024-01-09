Колос цікавиться форвардом збірної Литви

Гітіс Паулаускас може перейти в клуб УПЛ

Колос цікавиться центральним нападником албанської Егнатії" Гітісом Паулаускасом.

Про це повідомляє Sportarena.

24-річний футболіст з вражаючими габаритами (196 сантиметрів зріст) є основним нападником збірної Литви, за яку провів 10 матчів, відзначившись 2 голами.

В цьому сезоні чемпіонату Албанії на рахунку Гітіса Паулаускаса 4 забиті м'ячі та 1 гольова передача у 18 поєдинках.

Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника в 325 тисяч євро, його контракт з Егнатією діє до літа 2025 року.

Нагадаємо, Мілько — найкращий гравець Колоса у 2023 році.

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