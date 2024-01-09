Фенербахче завершує трансфер Бонуччі

Леонардо Бонуччі змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Уніона Леонардо Бонуччі близький до переходу у Фенербахче.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Трансфер відбудеться на правах вільного агента. 36-річний італієць вирішив прийняти пропозицію турецького клубу. Контракт буде розрахований до кінця сезону.

Зазначається, що форвард Фенербахче Едін Джеко відіграв значну роль, аби переконати Бонуччі продовжити карʼєру саме у стамбульському клубі.

Бонуччі лише одного разу за останні 8 матчів потрапив до основного складу Уніона.

Раніше повідомлялося, що Дженоа Малиновського може підписати Бонуччі.