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Фенербахче завершує трансфер Бонуччі

Леонардо Бонуччі змінить клуб
Сьогодні 17:40 200 0
Фенербахче завершує трансфер Бонуччі
#Леонардо Бонуччі, #Футбольні трансфери, #Уніон Берлін, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Уніона Леонардо Бонуччі близький до переходу у Фенербахче.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Трансфер відбудеться на правах вільного агента. 36-річний італієць вирішив прийняти пропозицію турецького клубу. Контракт буде розрахований до кінця сезону.

Зазначається, що форвард Фенербахче Едін Джеко відіграв значну роль, аби переконати Бонуччі продовжити карʼєру саме у стамбульському клубі.

Бонуччі лише одного разу за останні 8 матчів потрапив до основного складу Уніона.

Раніше повідомлялося, що Дженоа Малиновського може підписати Бонуччі.

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