Фенербахче завершує трансфер Бонуччі

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Уніона Леонардо Бонуччі близький до переходу у Фенербахче.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Трансфер відбудеться на правах вільного агента. 36-річний італієць вирішив прийняти пропозицію турецького клубу. Контракт буде розрахований до кінця сезону.
Зазначається, що форвард Фенербахче Едін Джеко відіграв значну роль, аби переконати Бонуччі продовжити карʼєру саме у стамбульському клубі.
Бонуччі лише одного разу за останні 8 матчів потрапив до основного складу Уніона.
Раніше повідомлялося, що Дженоа Малиновського може підписати Бонуччі.