Луческу назвав два титуловані європейські клуби, які відмовився тренувати

Колишній тренер київського Динамо та донецького Шахтаря Мірча Луческу відмовився тренувати два європейські клуби.

Про це заявив сам фахівець.

"У суботу я мав розмову з керівництвом Бешикташа, дав їм декілька порад, команда зараз не у формі. Вони запропонували мені очолити клуб на пів року, до кінця поточного сезону, а потім по можливості пролонгувати угоду. Я їм відмовив, оскільки я не хочу зараз починати тренувати команду посередині сезону. До мене також зверталися і з французького "Ліона" і я відмовив їм з тієї ж самої причині.

На цей час я не готовий тренувати навіть у своїй країні. Це складно. Хто ризикує очолити команду посеред чемпіонату?", - розповів Луческу.