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Луческу назвав два титуловані європейські клуби, які відмовився тренувати

Сьогодні 14:26 706 0
Луческу назвав два титуловані європейські клуби, які відмовився тренувати
#Мірча Луческу

Джерело - iAM SPORT.

Колишній тренер київського Динамо та донецького Шахтаря Мірча Луческу відмовився тренувати два європейські клуби.

Про це заявив сам фахівець.

"У суботу я мав розмову з керівництвом Бешикташа, дав їм декілька порад, команда зараз не у формі. Вони запропонували мені очолити клуб на пів року, до кінця поточного сезону, а потім по можливості пролонгувати угоду. Я їм відмовив, оскільки я не хочу зараз починати тренувати команду посередині сезону. До мене також зверталися і з французького "Ліона" і я відмовив їм з тієї ж самої причині.

На цей час я не готовий тренувати навіть у своїй країні. Це складно. Хто ризикує очолити команду посеред чемпіонату?", - розповів Луческу.

Раніше повідомлялося, що португальський фахівець Фернанду Сантуш призначений на посаду головного тренера Бешикташа.

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