Реал більше не боротиметься за Мбаппе

Мадридський Реал може відмовитися від трансферу нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє COPE.

Іспанський клуб змінив тактику. Реал не встановлював Мбаппе жодних дедлайнів для підписання контракту та останнім часом навіть не намагався укласти з ним будь-яку угоду, оскільки не має наміру брати участь в аукціонах та боротися за підписання Кіліана з іншими командами.

Більше того, керівництво вершкових вважає, що якщо форвард має бажання переїхати до Мадриду, то він сам повинен заявити про це та запропонувати свої послуги. Також у разі переходу до Реалу Мбаппе отримає меншу зарплату, ніж у нього зараз у ПСЖ, оскільки "вершкові" не готові платити йому такі гроші.