Марсель підписав півзахисника Онана

Джерело - Чемпіон.
Французький Марсель підписав півзахисника Бешикташу Жана Онана.
Про це повідомляє пресслужба Марселя.
24-річний камерунець перейшов на правах оренди, французький клуб має можливість викупити його контракт наприкінці сезону.
Онана має досвід виступів у Лізі 1. Раніше камерунець грав за Лілль, Бордо, Ланс. Влітку 2023 року опорний хавбек перейшов в Бешикташ, за який провів 10 матчів, відзначившись одним асистом.
Нагадаємо Марсель є суперником Шахтаря у плей-оф Ліги Європи. Перший, домашній для гірників поєдинок 1/16 фіналу відбудеться 15 лютого, матч-відповідь пройде 22 лютого.
Марсель посідає шосте місце у Лізі 1. У наступному матчі команда Дженнаро Гаттузо прийме Страсбур 12 січня.
𝑀𝛼𝑠𝑠𝛼𝑙.𝐼𝛥 / 𝙸𝚖𝚊𝚐𝚒𝚗𝚎 𝙹𝚎𝚊𝚗 𝙾𝚗𝚊𝚗𝚊 𝚛𝚎𝚓𝚘𝚒𝚗𝚝 𝙼𝚊𝚜𝚜𝚊𝚕𝚒𝚊 🔵⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 8, 2024
Le milieu de terrain camerounais 🇨🇲 rejoint l’OM en provenance de Besiktas !
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