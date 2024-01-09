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Марсель підписав півзахисника Онана

Суперник Шахтаря у плей-оф Ліги Європи оформив оренду гравця з правом викупу
Сьогодні 09:10 268 0
Марсель підписав півзахисника Онана
#Марсель

Джерело - Чемпіон.

Французький Марсель підписав півзахисника Бешикташу Жана Онана.

Про це повідомляє пресслужба Марселя.

24-річний камерунець перейшов на правах оренди, французький клуб має можливість викупити його контракт наприкінці сезону.

Онана має досвід виступів у Лізі 1. Раніше камерунець грав за Лілль, Бордо, Ланс. Влітку 2023 року опорний хавбек перейшов в Бешикташ, за який провів 10 матчів, відзначившись одним асистом.

Нагадаємо Марсель є суперником Шахтаря у плей-оф Ліги Європи. Перший, домашній для гірників поєдинок 1/16 фіналу відбудеться 15 лютого, матч-відповідь пройде 22 лютого.

Марсель посідає шосте місце у Лізі 1. У наступному матчі команда Дженнаро Гаттузо прийме Страсбур 12 січня.

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